Baseball | l’Unipol Bologna batte Parmaclima nel venerdì di Serie A Gold
L’Unipol Bologna ha vinto 8-1 contro Parmaclima nella prima partita della Serie A Gold di baseball. La vittoria permette alla squadra di prendere il comando nella serie. La partita si è svolta nel venerdì di inizio weekend dedicato al campionato.
Si apre con la preziosa vittoria della Fortitudo Bologna il fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. L’Unipol ha infatti vinto nettamente l’importantissima sfida contro Parmaclima, regolandolo per 1-8 e portandosi così avanti nella serie. Una disputa indirizzata fondamentalmente al secondo inning, momento in cui bolognesi hanno messo a referto sei punti, aumentando poi due unità una volta arrivati al quinto. L’unico sigillo parmigiano è invece stato siglato al penultimo atto. Più equilibrato invece il conto delle valide, con la Fortitudo abile a batterne sette contro le cinque degli avversari. Combattutissima invece la sfida tra Collecchio e Reggio Emilia, terminata con il successo del Palafinger per 7-6, risultato determinato da un ultimo inning da due punti che regalato la vittoria ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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