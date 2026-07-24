Baseball doppio confronto oggi e domani con Nettuno L’Unipol ha una missione precisa | Betto vuole arrivare secondo

Oggi e domani si svolgono due partite di baseball contro Nettuno. L’obiettivo della squadra è mantenere il secondo posto in classifica. La vittoria consentirebbe di chiudere la stagione regolare al secondo posto e di affrontare i quarti di finale con il vantaggio del campo di casa. La formazione si concentra su questa missione, con l’intento di ottenere il miglior risultato possibile.

Difendere il secondo posto per chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare e giocare così un quarto di finale più abbordabile e con il vantaggio del fattore campo dalla propria parte. Una doppia sfida decisiva attende in questo weekend la Unipol Fortitudo che stasera e domani, scende in campo alle ore 20.30, diretta sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno, e in diretta streaming sul canale YouTube della Fibs, sul diamante dello Steno Borghese di Nettuno. Irraggiungibili Parma e il primo posto, la formazione diretta da Fabio Betto deve difendere il secondo gradino del girone dal tentativo di rimonta proprio dei laziali. "Andiamo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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