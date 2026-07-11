Unipol non possiamo fermarci Il manager Betto dà la carica giusta

Unipol Fortitudo affronta oggi il Bbc Grosseto al Gianni Falchi in un match tra seconda e ultima in classifica. La squadra di Fabio Betto, al secondo posto, cerca di consolidare la posizione contro i maremmani, che occupano l’ultimo gradino della classifica. L’operazione inseguimento prosegue senza soste, con il team determinato a mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione in classifica.

L’operazione inseguimento prosegue. L’ Unipol Fortitudo oggi, al Gianni Falchi, affronta il Bbc Grosseto. Quasi un testa-coda, perché la formazione di Fabio Betto occupa il secondo posto, mentre i maremmani chiudono la classifica. Ma la Fortitudo non può e non deve fidarsi del divario in classifica perché nessuno regala nulla e Bologna ha bisogno di ottenere altri due successi per restare in scia alla capolista Parma. Si gioca alle 15 e alle 20 al Gianni Falchi – la Fortitudo è un po’ allergica alle partite del pomeriggio – e non mancheranno i problemi per i padroni di casa, costretti a rinunciare a un paio di elementi. "Spero di ricominciare come ci siamo lasciati prima della pausa – attacca il manager della Fortitudo, Betto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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