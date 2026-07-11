Unipol non possiamo fermarci Il manager Betto dà la carica giusta

Da sport.quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Unipol Fortitudo affronta oggi il Bbc Grosseto al Gianni Falchi in un match tra seconda e ultima in classifica. La squadra di Fabio Betto, al secondo posto, cerca di consolidare la posizione contro i maremmani, che occupano l’ultimo gradino della classifica. L’operazione inseguimento prosegue senza soste, con il team determinato a mantenere il ritmo e migliorare la propria posizione in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’operazione inseguimento prosegue. L’ Unipol Fortitudo oggi, al Gianni Falchi, affronta il Bbc Grosseto. Quasi un testa-coda, perché la formazione di Fabio Betto occupa il secondo posto, mentre i maremmani chiudono la classifica. Ma la Fortitudo non può e non deve fidarsi del divario in classifica perché nessuno regala nulla e Bologna ha bisogno di ottenere altri due successi per restare in scia alla capolista Parma. Si gioca alle 15 e alle 20 al Gianni Falchi – la Fortitudo è un po’ allergica alle partite del pomeriggio – e non mancheranno i problemi per i padroni di casa, costretti a rinunciare a un paio di elementi. "Spero di ricominciare come ci siamo lasciati prima della pausa – attacca il manager della Fortitudo, Betto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

unipol non possiamo fermarci il manager betto d224 la carica giusta
© Sport.quotidiano.net - "Unipol, non possiamo fermarci". Il manager Betto dà la carica giusta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali, Matteo Salvini torna a Macerata per tirare la volata a Parcaroli: “Ora non possiamo fermarci!”Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti si è recato a Macerata per sostenere nuovamente il candidato sindaco del centrodestra.

Allarme meteo, i riders: «Pedaliamo con 40 gradi ma non possiamo fermarci»Un'ondata di caldo intenso ha interessato la regione, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi.

Si parla di: Unipol, non possiamo fermarci. Il manager Betto dà la carica giusta.

unipol non possiamo fermarciUnipol, non possiamo fermarci. Il manager Betto dà la carica giustaBaseball serie A Gold Ore 15 e 20: al Gianni Falchi il Bbc Grosseto. Martina infortunato, Newton in dubbio ... msn.com

Palermo, Inzaghi: Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarciIn vista della sfida contro la Sampdoria, squadra in crescita nelle ultime uscite, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla gara e sul momento ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web