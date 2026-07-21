Tra oggi e domani, la squadra di baseball potrà conoscere il suo posizionamento in classifica in base ai risultati delle altre partite. La serie tra Unipol Fortitudo Bologna e Parma si è conclusa con una vittoria ciascuna: venerdì sera la Effe ha vinto 8-1 in casa, mentre sabato i ducali hanno ottenuto un successo per 2-0 in trasferta. La doppia sfida si è conclusa con un pareggio nel girone A Gold di serie A.

Finisce in parità la sfida al vertice del girone A Gold di serie A di baseball tra Unipol Fortitudo Bologna e Parma. La serie del weekend termina con una vittoria per parte, quella di venerdì sera al Gianni Falchi della Effe per 8-1 e quella 2-0 dei ducali sul diamante del Nino Cavalli di sabato. Un pari che favorisce Parma adesso a una sola vittoria dalla certezza del primo posto, mentre dall’altra parte il successo conquistato dalla Unipol permette ai ragazzi di Fabio Betto di tenere a dovuta distanza Nettuno. Gara-1 giocata sotto le Due Torri, non ha storia con la netta vittoria, 8-1 della Unipol. Un big inning da 6 punti al secondo attacco e ad altri 2 punti messi a segno nel quinto inning permettono alla Unipol Fortitudo di supera Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Parma.

© Sport.quotidiano.net - Baseball serie A, tra oggi e domani la Effe potrà già conoscere il suo destino e la posizione in classifica in base alle altre partite. L’Unipol impatta con Parma nella doppia sfida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baseball: la Fortitudo impatta la serie con i campioni d’Italia e conferma il secondo posto nel girone alle spalle di Parma. Unipol, un triplo di Celli stoppa San MarinoNel campionato di baseball, la Fortitudo ha pareggiato con i campioni d’Italia e si è confermata al secondo posto nel girone, subito dopo Parma.

Baseball serie A Gold: Parma a una gara di distacco. E nel prossimo turno ci sarà Grosseto. Unipol, la vetta non è così lontanaNel campionato di baseball Serie A Gold, Parma è a una gara dalla qualificazione ai playoff.

Temi più discussi: Serie A Gold: Nettuno 1945 travolge San Marino 8-0 e resta in corsa per la postseason; Baseball, Parmaclima pareggia i conti con Bologna in Serie A Gold. Bene Nettuno; BASEBALL: Fortitudo scatenata contro il BBC Grosseto, mezzo inciampo per San Marino; L'Inter lancia la nuova maglia Away: il calcio incontra il baseball.

Baseball serie A Gold. San Marino si mette alla prova a CollecchioI campioni d’Italia del San Marino Baseball sono stretti tra la necessità di tornare pienamente in salute e una classifica che sorride. Oggi l’impegno è esterno, con Di Fabio e compagni attesi alla ... ilrestodelcarlino.it

Baseball serie A. Doppio incrocio tra titani e GrossetoDoppio impegno casalingo per il San Marino Baseball, che oggi accoglie il Bsc Grosseto allo stadio di Serravalle (playball alle 15 e alle 20) e vuole proseguire con la striscia vincente. Quattro ... ilrestodelcarlino.it