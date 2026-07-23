Un ragazzo di 16 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto mercoledì pomeriggio a Bari Sardo. La vittima è stata colpita con coltellate durante una lite. Secondo il racconto del fratello della donna di 22 anni coinvolta, il giovane ucciso aveva perseguitato la sorella per settimane, insistendo per avere una relazione con lei e non accettando il suo rifiuto.

“Voleva a tutti i costi una relazione con mia sorella, non accettava il suo rifiuto e da settimane la perseguitava”. È il racconto reso agli inquirenti dal fratello sedicenne della 22enne investita mercoledì pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, da Simone Concas, il 19enne poi ucciso a coltellate al culmine di una lite. Secondo quanto riferito dal minorenne, la vittima avrebbe assunto atteggiamenti sempre più insistenti nei confronti della ragazza fino a rendere la situazione motivo di preoccupazione per i familiari della giovane e del nuovo compagno. Il fratello della 22enne, che si è presentato volontariamente ai carabinieri accompagnato dal suo avvocato, ha raccontato agli investigatori che Concas non avrebbe accettato la fine della relazione e il fatto che la ragazza avesse iniziato una nuova storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Perseguitava mia sorella e non accettava il rifiuto”, il racconto del 16enne fermato dopo l’omicidio di Simone Concas

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