Ladri d' auto in azione a Napoli | poliziotta aggredita finisce in ospedale caccia alla banda

Da ilmattino.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo di routine a Napoli, una poliziotta è stata aggredita e ferita da una banda di ladri d’auto. La donna è stata portata in ospedale dopo l’aggressione, avvenuta mentre svolgeva il suo servizio. La polizia sta cercando di identificare e catturare i componenti della banda coinvolta nell’attacco. L’incidente ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico e proseguire le indagini.

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Un controllo di routine si trasforma in un pestaggio e ad avere la peggio è stata una donna dello Stato, ferita mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio della collettività. Succede a Napoli, nella periferia nord della città, dove oggi una poliziotta della Squadra volanti del commissariato Secondigliano è finita in ospedale dopo essere stata colpita da un ladro di auto che, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha aggredito lei e il collega di pattuglia. La vittima, dopo le medicazioni ricevute in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni. Nel corso di un pattugliamento, gli operatori della volante hanno sorpreso in via Giovanni Pascoli, nei sotterranei del... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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