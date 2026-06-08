Una modella è stata aggredita e picchiata da un gruppo di otto ragazzi in Porta Romana, a Milano. La vittima, che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa, ha raccontato di essere stata presa a pugni. Un video mostra il momento in cui viene colpita. La donna ha subito lesioni e ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto.

"Stavo andando a fare la spesa al supermercato che si trova proprio vicino a casa. Ero appena uscita. A un certo punto ho notato questo gruppo di ragazzi, saranno stati sei, sette o forse otto. Stavano bevendo birra. Ho avuto subito una brutta sensazione, così ho cambiato strada per evitare di incro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milano, modella Anna Aksamit "aggredita e picchiata" in Porta Romana dal branco di 8 ragazzi: "Presa a pugni" - VIDEO

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Milano, modella di 30 anni circondata e picchiata dal branco: «Mi ha salvata un eroe»

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La modella Anna Aksamit denuncerà l’aggressione subita venerdì pomeriggio a Milano, in zona Porta Romana. Secondo il suo racconto, mentre stava andando al supermercato, sarebbe stata inseguita, circondata e picchiata da un gruppo di sette o otto giova x.com

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