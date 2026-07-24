Bari | 26enne aggredita nel bagno pubblico prognosi di 40 giorni L' hanno picchiata in quattro fra cui due minorenni

Notizia in breve

Una donna di 26 anni è stata aggredita da quattro persone, tra cui due minorenni, mentre si trovava in un bagno pubblico. La vittima ha riportato una prognosi di 40 giorni. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un rimprovero rivolto a una ragazzina. La donna ha subito un pestaggio e ha descritto l’accaduto come un episodio violento e improvviso. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione.