Bari | 26enne aggredita nel bagno pubblico prognosi di 40 giorni L' hanno picchiata in quattro fra cui due minorenni
Una donna di 26 anni è stata aggredita da quattro persone, tra cui due minorenni, mentre si trovava in un bagno pubblico. La vittima ha riportato una prognosi di 40 giorni. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un rimprovero rivolto a una ragazzina. La donna ha subito un pestaggio e ha descritto l’accaduto come un episodio violento e improvviso. La polizia sta indagando sui dettagli dell’aggressione.
È stato un pestaggio. Forse originato da un rimprovero ad una ragazzina. La donna di 26 anni è stata picchiata da quattro persone fra cui due minorenni, come afferma lei stessa. Accaduto ieri pomeriggio nei bagni pubblici del parco Rossani di Bari. La donna, soccorsa da operatori del 118, è stata trasportata al policlinico. Prognosi di 40 giorni per trauma nasale e oculare. L'articolo Bari: 26enne aggredita nel bagno pubblico, prognosi di 40 giorni L'hanno picchiata in quattro fra cui due minorenni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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