A Taranto, tra pochi giorni, compirà 16 anni l’adolescente accusato di aver ucciso con un coltello un bracciante maliano di 35 anni in piazza Fontana. L’indagine ha portato al fermo di cinque giovani, tra cui quattro minorenni. Nella giornata, uno dei fermati avrebbe ritrovato e consegnato il coltello usato nel delitto. La salma di Bakary Sako sarà rimpatriata nel suo paese d’origine grazie a una ong.

Uno dei fermati, stando a ricostruzioni, ha fatto ritrovare in serata il coltello usato per uccidere Bakary Sako. Secondo l’accusa ad avere materialmente vibrato i cinque fendenti è un ragazzo che compirà 16 anni fra qualche giorno: uno dei quattro minorenni tra i cinque fermati per l’assassinio all’alba del bracciante 35enne del Mali. La salma di Bakary Sako sarà riportata in Africa con il finanziamento del viaggio ad opera di un’organizzazione non governativa. Il lavoratore, sabato all’alba, era in bicicletta e andava da Taranto a Massafra per il lavoro nei campi, come faceva da dodici anni. Si è imbattuto nel gruppo di giovanissimi: è stato aggredito fino alle coltellate, ha cercato riparo in un bar.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: compirà tra pochi giorni 16 anni l’accusato di avere accoltellato a morte il bracciante 35enne maliano Omicidio di piazza Fontana: cinque fermati fra cui quattro minorenni. La salma di Bakary Sako sarà riportata nel Paese africano a spese di una ong

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