Un rappresentante ha affermato che la notizia rafforza il ruolo del porto di Ravenna nell’economia del Nord-Est e nella movimentazione delle materie prime per un vasto sistema territoriale. Secondo quanto dichiarato, il porto è considerato una porta di accesso strategica per le importazioni di materie prime. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura della notizia o alle sue implicazioni.

"Questa notizia rende ancora più centrale l’importanza del porto di Ravenna per tutta l’economia del Nord-Est e per la possibilità di essere la porta di entrata delle materie prime di un ampio bacino del sistema Paese. Per la nostra città è fondamentale studiare vie alternative per collegarsi al Nord-Est oltrepassando Bologna; l’aggiornamento delle infrastrutture statali della Romea e dell’Adriatica rimane, quindi, un intervento centrale per poter ammodernare l’intero sistema dei collegamenti viari". Così il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, commenta il Protocollo d’intesa sottoscritto ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Passante di Bologna, che comprende il finanziamento della quarta corsia dell’A14 tra Bologna e lo svincolo per Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barattoni: "Rende più centrale l’importanza del nostro porto"

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