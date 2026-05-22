La visita del viceministro Rixi a Deportibus Barattoni | Nel nostro porto progetti strategici per sfide geopolitiche

Da ravennatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolto all'Almagià di Ravenna il primo confronto pubblico sulla nuova Riforma dei porti, in occasione del festival Deportibus. Alla discussione ha partecipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha visitato anche il porto di Deportibus. Un rappresentante locale ha commentato che nel porto sono in corso progetti strategici per affrontare le sfide geopolitiche. La manifestazione ha raccolto diversi interventi da parte di operatori e istituzioni presenti all’evento.

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Questa mattina, all'evento del festival Deportibus all'Almagià di Ravenna, si è tenuto il primo confronto pubblico sulla nuova Riforma dei porti, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Un momento di dialogo tra istituzioni, direttori marittimi della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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