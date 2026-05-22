La visita del viceministro Rixi a Deportibus Barattoni | Nel nostro porto progetti strategici per sfide geopolitiche
Questa mattina si è svolto all'Almagià di Ravenna il primo confronto pubblico sulla nuova Riforma dei porti, in occasione del festival Deportibus. Alla discussione ha partecipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che ha visitato anche il porto di Deportibus. Un rappresentante locale ha commentato che nel porto sono in corso progetti strategici per affrontare le sfide geopolitiche. La manifestazione ha raccolto diversi interventi da parte di operatori e istituzioni presenti all’evento.
Questa mattina, all'evento del festival Deportibus all'Almagià di Ravenna, si è tenuto il primo confronto pubblico sulla nuova Riforma dei porti, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Un momento di dialogo tra istituzioni, direttori marittimi della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Costo del gasolio, Unatras denuncia al Viceministro Rixi la gravità della situazione per le imprese di autotrasportoUnatras sull’aumento vertiginoso del costo del gasolio: “Situazione inaccettabile” La quotazione del gasolio supera i 2 euro al litro in quasi tutto...
Porto Marghera, Alkeemia e 9-Tech presentati all'Ue come progetti strategiciDue i progetti veneti sulle materie prime critiche sono stati trasmessi dal Governo alla Commissione europea nell’ambito del Critical Raw Materials...
Il Viceministro Edoardo Rixi a Sky Economia sull'eventualità di carenza di carburante per gli aerei, sulla proroga al taglio delle accise con misure ad hoc per gli autotrasportatori e sulla necessità che le misure europee… facebook.com/reel/167168794… x.com
Il Viceministro Edoardo Rixi a Sky Economia sull'eventualità di carenza di carburante per gli aerei, sulla proroga al taglio delle accise con misure ad hoc per gli autotrasportatori e sulla necessità che le misure europee garantiscano la sostenibilità economica e facebook
DePortibus, il Sindaco Barattoni incontra il Viceministro RixiQuesta mattina, a DePortibus, è stato ospite il Viceministro Edoardo Rixi, che ha aperto i lavori della giornata intervenendo sui temi delle infrastrutture, della logistica e della blue economy. A mar ... ravenna24ore.it
Oggi la visita del viceministro Rixi: Un nuovo futuro per il porto di CagliariUna visita annunciata, al pari degli obiettivi. Il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, arriva oggi nell’Isola per lanciare il Piano dei porti, con un focus sullo scalo di Cagliari. Rixi ... unionesarda.it