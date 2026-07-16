Un’ondata di caldo record ha colpito diverse regioni, superando le temperature storiche registrate negli ultimi anni. Le alte temperature, che persistono da settimane, stanno influenzando le funzioni cognitive e causando affaticamento tra la popolazione. Le autorità hanno emesso avvisi di disagio e raccomandato misure di prevenzione. Non sono stati segnalati eventi estremi collegati, ma si registrano segnali di impatto sulla salute pubblica legato alle condizioni climatiche.

Il caldo record non è più un’eccezione, ormai lo sappiamo. Colpa del cambiamento climatico, sì, e di tutto ciò che noi abbiamo fatto per alimentarlo. Le sue conseguenze non riguardano solo il pianeta che ci ospita, ma anche il modo in cui funzioniamo, a cominciare dal nostro cervello. Una parte anatomica che – come ci ricorda il neuroscienziato e divulgatore Andrea Bariselli – rappresenta «il 2% del peso corporeo ma consuma circa il 20% dell'energia. Con il caldo il corpo dirotta sangue e risorse verso la termoregolazione, e la corteccia prefrontale – che regola fra le altre cose attenzione, memoria di lavoro e controllo degli impulsi – resta a corto di carburante». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come il caldo record influenza il nostro cervello e rende più difficili le nostre giornate

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RICORDATE SOTTOCORONA: IL CALDO FA MALE ALLA TESTATA | Giorgio Bianchi

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