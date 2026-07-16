Come il caldo record influenza il nostro cervello e rende più difficili le nostre giornate
Un’ondata di caldo record ha colpito diverse regioni, superando le temperature storiche registrate negli ultimi anni. Le alte temperature, che persistono da settimane, stanno influenzando le funzioni cognitive e causando affaticamento tra la popolazione. Le autorità hanno emesso avvisi di disagio e raccomandato misure di prevenzione. Non sono stati segnalati eventi estremi collegati, ma si registrano segnali di impatto sulla salute pubblica legato alle condizioni climatiche.
Il caldo record non è più un’eccezione, ormai lo sappiamo. Colpa del cambiamento climatico, sì, e di tutto ciò che noi abbiamo fatto per alimentarlo. Le sue conseguenze non riguardano solo il pianeta che ci ospita, ma anche il modo in cui funzioniamo, a cominciare dal nostro cervello. Una parte anatomica che – come ci ricorda il neuroscienziato e divulgatore Andrea Bariselli – rappresenta «il 2% del peso corporeo ma consuma circa il 20% dell'energia. Con il caldo il corpo dirotta sangue e risorse verso la termoregolazione, e la corteccia prefrontale – che regola fra le altre cose attenzione, memoria di lavoro e controllo degli impulsi – resta a corto di carburante». 🔗 Leggi su Gqitalia.it
RICORDATE SOTTOCORONA: IL CALDO FA MALE ALLA TESTATA | Giorgio Bianchi
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