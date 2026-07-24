Banca Ifis ha annunciato il lancio di “Valore Venezia”, un nuovo strumento di finanziamento dedicato alle piccole e medie imprese del Veneto. Il programma offre finanziamenti agevolati per supportare gli investimenti delle aziende nel settore dell’economia della Bellezza. La misura si rivolge alle imprese locali che intendono sviluppare progetti di crescita e innovazione nel territorio. La proposta mira a stimolare il tessuto produttivo veneto attraverso risorse finanziarie dedicate.

Banca Ifis lancia un nuovo strumento finanziario interamente dedicato al tessuto produttivo del Veneto. Si chiama Valore Venezia ed è un programma di finanziamento dedicato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle 5.700 piccole e medie imprese della regione attive nei settori della cosiddetta “economia della Bellezza”: automotive, cosmetica, orologeria, gioielleria, sistema casa, meccanica e altri. Si tratta di un plafond di finanziamenti a medio-lungo termine con condizioni agevolate, accesso alla garanzia del Fondo Centrale e un iter di delibera dedicato, pensato per assicurare tempi di risposta rapidi e ampia flessibilità nell’accesso al credito per lo sviluppo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Tpi.it - Banca Ifis lancia “Valore Venezia”: finanziamenti agevolati per le Pmi venete dell’economia della Bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nasce “Valore Venezia”, il nuovo strumento finanziario di Banca Ifis per le Pmi venete attive nell’economia della BellezzaÈ stato presentato “Valore Venezia”, uno strumento finanziario pensato per le piccole e medie imprese del Veneto impegnate nell’ambito della Bellezza.

Banca Ifis punta sulle PMI: piano per vendere i crediti deterioratiUna banca italiana ha annunciato un piano per vendere i crediti deteriorati, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione finanziaria.

Si parla di: Nasce il Patto per l’Arte per Venezia, il progetto che riunisce le imprese per sostenere la tutela del patrimonio artistico veneziano.

Valore Venezia di Banca Ifis: nuovo credito agevolato per le Pmi veneteBanca Ifis lancia Valore Venezia: credito agevolato per Pmi venete dell’economia della bellezza, con durata fino a 8 anni e 24 mesi di preammortamento. soldionline.it

Banca Ifis lancia Valore Venezia per finanziare le Pmi venete dell’economia dellaBanca Ifis presenta Valore Venezia, nuovo programma di credito agevolato per le piccole e medie imprese del Veneto. Finanziamenti fino a 8 anni con 24 mesi di preammortamento. emmepress.com