Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte di un bambino di 5 anni in una piscina comunale a Monterotondo. I carabinieri della Sezione Operativa hanno notificato tre avvisi di garanzia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Tivoli. L’incidente si è verificato all’interno della struttura, ma ancora non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

AGI - I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monterotondo hanno notificato tre avvisi di garanzia nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura di Tivoli per la morte del bimbo di 5 ann i in una piscina comunale di Monterotondo. I tre avvisi di garanzia. Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito del procedimento penale n. 45882026, modello 21, scaturito dai fatti già oggetto di una precedente segnalazione. Destinatari dell'atto sono Alessandro C., 48 anni, coordinatore responsabile degli operatori di struttura, incensurato; Marco F., 65 anni, legale rappresentante di una società sportiva dilettantistica, con precedenti; e Luigi P. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bambino morto in piscina a Monterotondo: notificati 3 avvisi di garanzia

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