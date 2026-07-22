Un bambino di 5 anni è morto nella piscina comunale di Monterotondo nella mattina del 22 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver subito un malore mentre si trovava in acqua, che era a profondità ridotta. La piscina si trova a poca distanza da Roma. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause della morte.

Un bambino di 5 anni è morto in una piscina a Monterotondo, probabilmente a causa di un malore. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 22 luglio all’interno della piscina comunale della cittadina poco distante da Roma. Iscritto a un centro estivo, il bambino stava partecipando ad alcune attività ricreative in una piscina con l’acqua bassa. All’improvviso ha accusato un malore ed è finito sott’acqua. Le manovre di rianimazione immediate e quelle effettuate successivamente dai soccorritori sono state inutili. Bambino di 5 anni muore in piscina a Monterotondo La tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 22 luglio, nel centro estivo che si trova nell’area dello stadio del nuoto Paolo Roghi, in via Fonte 6 a Monterotondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino di 5 anni morto a Monterotondo in piscina, possibile malore nella vasca con l'acqua bassa

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Bimbo di 5 anni muore in piscina a Monterotondo, choc durante il centro estivo

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