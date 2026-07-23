bambino di 5 anni morto in piscina a monterotondo 3 supervisori della struttura indagati per omicidio colposo

Notizia in breve

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di cinque anni e mezzo in una piscina a Monterotondo. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo, dopo che il bambino è deceduto ieri mattina a causa di un malore improvviso. La polizia sta verificando eventuali responsabilità nella supervisione e nella gestione della struttura.