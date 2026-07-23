Bambino di 5 anni morto in piscina a Monterotondo 3 supervisori della struttura indagati per omicidio colposo

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di un bambino di cinque anni e mezzo in una piscina a Monterotondo. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo, dopo che il bambino è deceduto ieri mattina a causa di un malore improvviso. La polizia sta verificando eventuali responsabilità nella supervisione e nella gestione della struttura.

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Omicidio colposo. È questa l'ipotesi di reato per cui la Procura di Tivoli ha indagato tre persone per la morte in piscina del bimbo di 5 anni e mezzo ieri mattina a Monterotondo Svolta in merito al bambino di 5 anni morto per malore improvviso a Monterotondo. Sono infatti indagati dalla proc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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