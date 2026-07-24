Bambino di 6 anni investito sulle strisce a Imperia morto all' ospedale Gaslini di Genova illeso il conducente

Un bambino di 6 anni è stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali sulla via Aurelia in provincia di Imperia. Dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale Gaslini di Genova, dove è deceduto. Il conducente della moto è rimasto illeso.

Un bambino di 6 anni è morto all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto sulle strisce pedonali sulla via Aurelia in provincia di Imperia. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito gravi, tanto che era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Possibile accusa di omicidio stradale per il conducente della moto, rimasto illeso nel sinistro. Sotto choc la mamma del bimbo. Bambino investito a Imperia: cos'è successo I soccorsi al bambino investito Le indagini e la possibile accusa di omicidio stradale La nota del Comune di San Bartolomeo al mare Bambino investito a Imperia: cos’è successo Il bambino deceduto all’ospedale Gaslini di Genova era stato investito nella giornata di mercoledì 22 luglio sulla via Aurelia a San Bartolomeo al Mare, nella provincia di Imperia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bambino di 6 anni investito e ucciso da una moto, era sulle strisce pedonali: la madre è sotto choc

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È morto il bambino di 6 anni, di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto, mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il picc x.com

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