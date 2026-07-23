Imperia morto bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce a San Bartolomeo al Mare

Un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. L’incidente è avvenuto davanti alla madre, che era con lui al momento. Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, dove è deceduto poco dopo. La tragedia si è verificata durante le vacanze dei genitori nel comune ligure.

La tragedia davanti alla madre mentre attraversavano la via Aurelia nel comune in provincia di Imperia dove stavano trascorrendo le vacanze. Il piccolo è morto all'ospedale Gaslini di Genova dove era stato trasportato in elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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