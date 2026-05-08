Investito sulle strisce pedonali morto un mese dopo in ospedale | due medici condannati

Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è stato ricoverato in ospedale, dove è deceduto dopo un mese. Due medici sono stati condannati in relazione a questo caso. La vicenda ha portato alla condanna degli imputati, senza altri dettagli sul procedimento giudiziario o sulle circostanze dell'incidente.

Prima il grave investimento in strada, mentre attraversava sulle strisce pedonali, poi il ricovero in ospedale dove morì un mese dopo. Il decesso di un uomo di 84 anni, investito nel luglio del 2022 a Faenza in Piazza Sercognani, è stato al centro di un processo al Tribunale di Ravenna che si è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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