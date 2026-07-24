Due educatrici di una scuola d’infanzia sono state poste agli arresti domiciliari per aver maltrattato bambini. Le accuse includono aver tolto le scarpe ai bambini con la forza, strappato loro il cappellino sotto il sole e averli chiusi al buio nel bagno come punizione. Le indagini hanno accertato comportamenti violenti e coercitivi nei confronti dei minori. Le autorità hanno avviato procedimenti legali contro le due educatrici coinvolte.

Scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi, il cappellino strappato anche sotto il sole cocente, minuti chiusi al buio in bagno per punizione. Ma anche schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli. Sono alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d’infanzia dell’entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Agugliano, Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. Per questo le due donne sono finite agli arresti domiciliari con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura, al termine di un’indagine avviata a giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bambini picchiati e rinchiusi al buio: due educatrici della scuola d’infanzia ai domiciliari

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