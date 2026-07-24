Due educatrici di una scuola d'infanzia nell'Anconetano sono state poste agli arresti domiciliari. L'operazione è partita a giugno, con un'indagine condotta dai carabinieri di Agugliano, Loreto e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo. Le investigazioni hanno portato alla misura cautelare dopo accuse di maltrattamenti nei confronti dei bambini. Nessun dettaglio è stato fornito sulle circostanze specifiche o sui comportamenti contestati.

Due educatrici di una scuola d'infanzia nell'Anconetano sono finite agli arresti domiciliari dopo un'indagine avviata a giugno dai carabinieri di Agugliano, Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. Le due donne avrebbero maltrattato pesantemente i bambini, tutti dai 3 ai 6 anni, a loro affidati, con «sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione»: si parla di scarpe tolte con la forza per farli camminare scalzi, il cappellino strappato anche sotto il sole cocente, minuti chiusi al buio in bagno per punizione. Ma anche schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Ancona, due educatrici di una scuola d'infanzia ai domiciliari: «Maltrattavano i bambini»

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