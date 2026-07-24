Baiso si è svegliata con la perdita di Vittorio Ortensi, storico autista dello scuolabus del paese. Ha accompagnato molte generazioni di studenti e ha ricoperto anche il ruolo di dirigente del team locale che vinse il Torneo della Montagna nel 1987. La sua figura è stata parte integrante della comunità, conosciuto per il suo impegno e dedizione nel servizio ai ragazzi e allo sport. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i residenti.

Ha guidato lo scuolabus del paese, accompagnando generazioni e generazioni. Nonché dirigente del Baiso con cui trionfò nel Torneo della Montagna nel 1987. Una comunità intera piange Vittorio Ortensi, morto all’età di 79 anni. Si è spento martedì notte all’ospedale di Scandiano, lasciando nel dolore la moglie Laila, i figli Elena e Claudio con Michela, le nipoti Marina con Alessandro ed Emilia, la pronipote Elisa, tanti parenti e amici. Ieri sera è stato recitato il santo rosario, molto partecipato, al Magati dove è stata allestita la camera ardente. Vittorio era apprezzato da tutti. Dopo un primo impiego nel settore ceramico, passò alle dipendenze del municipio, dove rimase fino alla pensione occupandosi di diverse mansioni, svolte sempre con passione e competenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baiso piange Vittorio Ortensi. Storico autista dello scuolabus

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