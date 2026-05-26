Due ragazzini sono morti e altre due persone sono rimaste ferite dopo che uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. L'incidente si è verificato in Belgio. L'autista e un accompagnatore dello scuolabus sono stati coinvolti nell'incidente, con quest'ultimo rimasto ferito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Uno scuolabus attraversa un passaggio a livello e viene travolto da un treno. È accaduto a a Buggenhout, in Belgio, nella provincia delle Fiandre Orientali. L'impatto è avvenuto alle 8.15 del mattino all'incrocio tra Stationsstraat e Vierhuizen Street. Hanno perso la vita due ragazzini, l 'autista del bus e un accompagnatore. È una tragedia", ha affermato il ministro federale della Mobilità del Belgio Jean-Luc Cruck. "il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche alle persone ferite e alle loro famiglie". Altre due persone sono gravemente ferite. Il ministro ha confermato che al momento dell'impatto il passaggio a livello era chiuso. "Abbiamo delle immagini che lo dimostrano, ci saranno delle audizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Belgio, scuolabus investito da un treno: morti due ragazzini, l'autista e un accompagnatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belgio, treno investe scuolabus a Buggenhout: diverse vittime, indagini in corso

Notizie e thread social correlati

Belgio, scuolabus investito da un treno: diversi mortiIn Belgio, nelle Fiandre, uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello, causando diverse vittime.

Scuolabus investito da un treno in Belgio, ci sono diversi mortiUno scuolabus è stato investito da un treno questa mattina a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre.

Si parla di: Oltre alla spesa anche l’energia Nova Coop raddoppia gli utili.

Belgio: scuolabus investito da un treno, 'almeno quattro vittime, due adolescenti'Diverse persone hanno perso la vita nell'incidente nelle Fiandre, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Lo riporta Le Soir citando una sua fon ... ansa.it

Belgio, scuolabus travolto da un treno a un passaggio al livello: 4 morti, tra loro due adolescentiGravissimo incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava ... fanpage.it