Un incidente si è verificato questa mattina in Italia, coinvolgendo uno scuolabus e un’auto. Due bambini sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto lungo una strada urbana, con il veicolo privato che ha urtato lo scuolabus durante una manovra. L’autista dell’auto è stato sottoposto a controlli, ma i dettagli sulla sua identità non sono stati resi noti.

Era una mattina come tante, scandita dal brusio allegro dei bambini che andavano a scuola, tra zaini colorati, risate e gli ultimi sguardi assonnati prima dell’inizio delle lezioni. Il viaggio quotidiano verso le aule si è trasformato però in un attimo in un incubo di lamiere e paura, spezzando la routine della comunità con il suono drammatico e improvviso di un violento impatto. Le grida di gioia si sono tramutate in pianti e richieste di aiuto, mentre i soccorritori si precipitavano sul posto per gestire una situazione che è apparsa subito estremamente delicata e complessa. Il drammatico incidente stradale. L’incidente si è verificato a Mazara del Vallo, dove uno scuolabus e un’ automobile si sono scontrati violentemente per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità locali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, scontro violento tra scuolabus e auto: due bambini in ospedale. La scoperta sull’autista

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