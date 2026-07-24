Bagno in un laghetto con divieto di accesso 15enne non riemerge

Un ragazzo di 15 anni è scomparso nel laghetto Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di Brescia, dove era entrato nonostante il divieto di accesso. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato a circa 12 metri di profondità, dopo ore di ricerche iniziate subito dopo l’allarme. Il corpo è stato recuperato questa mattina.

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne scomparso nelle acque del laghetto Gerolotto, all’interno del Parco delle Cave di Brescia Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità, al termine delle ricerche avviate subito dopo l’allarme. Il ragazzo era di origini pachistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l’accesso all’acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso. Iran, Trump: ‘Cina e Russia non coinvolte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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