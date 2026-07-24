Le autorità di Ravenna hanno vietato temporaneamente i bagni e i tuffi nel tratto di spiaggia di Casalborsetti, a causa delle intense precipitazioni delle ultime giornate. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e riguarda tutte le attività balneari nella zona. Nessuna altra località sulla costa è stata interessata dal provvedimento. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni.

Ravenna, 24 luglio 2026 - Le intense precipitazion i delle ultime giornate in Emilia-Romagna continuano a mostrare i loro effetti anche sulla costa. L'amministrazione comunale di Ravenna ha disposto uno stop provvisorio ai tuffi nel litorale di Casalborsetti. La misura riguarda nello specifico uno specchio acqueo di 360 metri, situato attorno alla foce del canale Destra Reno (per la precisione tra i 200 metri a nord e i 160 metri a sud dello sbocco). La decisione è maturata a seguito di una segnalazione firmata dall'Unità operativa igiene e sanità pubblica dell'Ausl Romagna. I campionamenti effettuati nelle stazioni di monitoraggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagni vietati in Riviera: ecco dove è scattato lo stop

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FiPiLi chiusa tutta la notte: ecco dove e quando scatterà lo stopDurante la notte, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno rimarrà chiusa in entrambe le direzioni.

Kanye West e Travis Scott, stop ai concerti di Reggio Emilia: ecco perché sono stati vietatiI concerti di Kanye West e Travis Scott previsti alla RCF Arena di Reggio Emilia sono stati cancellati.