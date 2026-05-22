FiPiLi chiusa tutta la notte | ecco dove e quando scatterà lo stop
Durante la notte, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno rimarrà chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura avrà effetto in alcune tratte specifiche e si protrarrà per tutta la durata della notte. La chiusura è stata programmata e comunicata in anticipo, coinvolgendo le autorità competenti e i servizi di gestione stradale. La strada resterà quindi inaccessibile ai veicoli tra le ore indicate, con possibili ripercussioni sui percorsi alternativi e sui tempi di viaggio.
SANTA CROCE SULL’ARNO – Nuova notte di disagi in arrivo per gli automobilisti che percorrono la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Dalle 22 di lunedì (26 maggio) alle 6 di martedì 27 scatterà infatti una chiusura totale in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno. Lo stop alla circolazione si renderà necessario per permettere un intervento tecnico sulla rete elettrica interrata in corrispondenza del cavalcavia al km 42+670. I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica sotto la carreggiata e, per motivi di sicurezza, sarà indispensabile bloccare completamente il traffico durante le operazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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