FiPiLi chiusa tutta la notte | ecco dove e quando scatterà lo stop

Durante la notte, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno rimarrà chiusa in entrambe le direzioni. La chiusura avrà effetto in alcune tratte specifiche e si protrarrà per tutta la durata della notte. La chiusura è stata programmata e comunicata in anticipo, coinvolgendo le autorità competenti e i servizi di gestione stradale. La strada resterà quindi inaccessibile ai veicoli tra le ore indicate, con possibili ripercussioni sui percorsi alternativi e sui tempi di viaggio.

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SANTA CROCE SULL’ARNO – Nuova notte di disagi in arrivo per gli automobilisti che percorrono la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Dalle 22 di lunedì (26 maggio) alle 6 di martedì 27 scatterà infatti una chiusura totale in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno. Lo stop alla circolazione si renderà necessario per permettere un intervento tecnico sulla rete elettrica interrata in corrispondenza del cavalcavia al km 42+670. I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica sotto la carreggiata e, per motivi di sicurezza, sarà indispensabile bloccare completamente il traffico durante le operazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - FiPiLi chiusa tutta la notte: ecco dove e quando scatterà lo stop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valorizzazione del centro storico, Ztl temporanea approvata dalla giunta: ecco dove e quando scatteràCon l’istituzione di Zone a traffico limitato temporanee in alcune vie particolarmente interessate dalla presenza serale e notturna di cittadini,... Maxi incidente in Valdicecina, cisterna si ribalta. “Strada chiusa per tutta la notte”Montecatini Val di Cecina (Pisa), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Ponteginori, sulla Ss 68 all’altezza del chilometro 21. ? In #FiPiLi, in direzione Firenze: 1 km di coda per lavori tra Pontedera Est e Montopoli Valdarno rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci uscita chiusa a Empoli Est provenendo da Livorno #viabiliTOS #viabiliFI x.com Tamponamento mortale in FiPiLi. Vittima un muratore di 68 anni. Superstrada chiusa per quattro oreUn uomo di 68 anni è morto ieri mattina poco dopo le 9 nel tratto montopolese della FiPiLi per un tamponamento che ha visto coinvolti il furgone sul quale viaggiava, un camion e due auto. Uno dei due ... lanazione.it