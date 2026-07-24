badanti e colf sconosciute al fisco scoperti otto evasori nel grossetano

Otto collaboratori domestici sono risultati sconosciuti al fisco durante controlli della guardia di finanza nel grossetano. Le verifiche, avviate nei mesi scorsi, hanno portato alla scoperta di lavoratori non dichiarati. Nessuna delle persone trovate risultava registrata o in regola con gli obblighi fiscali. I controlli sono stati condotti nel settore del lavoro domestico, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.

Grosseto, 24 luglio 2026 – Otto collaboratori domestici completamente sconosciuti al fisco sono stati scoperti dalla guardia di finanza nel grossetano, al termine di una campagna di controlli avviata nei mesi scorsi per contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Secondo quanto accertato dalle Fiamme gialle, i lavoratori avrebbero omesso per più annualità la presentazione della dichiarazione dei redditi, occultando al Fisco compensi per circa 500mila euro. L'attività è stata condotta dalla Tenenza di Porto Santo Stefano, nell'ambito di un piano di verifiche avviato dal Comando provinciale di Grosseto a partire dallo scorso febbraio e rivolto a colf e badanti impiegati nei comuni della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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