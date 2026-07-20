Ci serve un miracolo – il trailer di Avengers Doomsday offre una reunion da impazzire e riaccende l’hype!

Da cinemaserietv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il trailer di Avengers: Doomsday mostra una reunion tra i personaggi principali e sarà nelle sale il 16 dicembre 2026. Il film apre il primo capitolo di un dittico che si concluderà con Secret Wars a dicembre 2027, chiudendo la fase multiversale del Marvel Cinematic Universe. Tra le novità, il ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man.

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Ci siamo: il primo trailer di Avengers: Doomsday è qui: il film, in uscita il 16 dicembre 2026 forma la prima parte del dittico che, insieme a Secret Wars (dicembre ’27) chiuderà la fase multiversale del Marvel Cinemmatic Universe: fulcro del progetto, il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni di Victor Von Doom alias Dottor Destino, arcinemico dei Fantastici Quattro A contrastare il piano del grande cattivo, avremo un cast sterminato, fatto di volti amati e vecchie glorie del mondo cinematografico Marvel come gli X-Men dei film targati Fox: tra le assenze la più rumorosa è certamente quella di Spider-Man: Tom Holland infatti sarà... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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