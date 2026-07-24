avanza la pena di morte nel mediterraneo ed echi di questo imbarbarimento giungono anche a noi

Il 20 giugno a Parigi si è svolto il nono congresso sulla pena di morte, che ha confermato un aumento delle esecuzioni nel Mediterraneo. Durante l'incontro sono stati discussi i casi di esecuzioni capitali in diverse nazioni della regione, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. La riunione ha evidenziato come questa tendenza rappresenti un passo indietro rispetto ai tentativi di abolizione e di rispetto dei diritti umani.

di Claudia De Martino* Il 20 giugno scorso, a Parigi, si è riunito il nono congresso sullo stato della pena di morte, che ha purtroppo accertato la progressione di questo strumento di punizione nel mondo, a dispetto della razionalità del discorso abolizionista, già dimostrata illo tempore da Cesare Beccaria e poi divenuta orientamento maggioritario nel diritto internazionale nel secondo Dopoguerra. La razionalità illuminista aveva introdotto il dibattito sulla pena di morte presentandola al contempo come ingiusta e inefficace. Beccaria sosteneva che lo Stato non possedesse il diritto di togliere la vita a un cittadino, perché la vita era un bene inalienabile, ma anche che essa non rappresentasse un deterrente efficace per proteggere la società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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