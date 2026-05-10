Carcere di Benevento Radicali | No pena di morte ma morte per pena

Ieri mattina, una delegazione di Radicali Italiani si è recata presso il carcere di Benevento per visitare i detenuti. Durante l'incontro sono stati discussi questioni relative alle condizioni di detenzione e alle possibili riforme del sistema penitenziario. La visita si è svolta in un clima di dialogo tra i rappresentanti dei Radicali e il personale penitenziario, senza coinvolgimento di figure istituzionali di rilievo.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Ieri mattina una delegazione di Radicali Italiani, insieme a Nessuno Tocchi Caino, alle Camere Penali di Benevento, al movimento ORA, ha effettuato una visita presso la Casa Circondariale di Benevento, istituto che abbiamo già visitato più volte negli anni e che continua a presentare gravissime criticità: sovraffollamento cronico, con celle progettate per una persona costrette a ospitarne due, personale fortemente sotto organico rispetto persino alla capienza regolamentare, carenza di attività educative e trattamentali e profonde difficoltà sul piano sanitario, tema che ci ha particolarmente colpiti. Nel pomeriggio si è inoltre tenuto a Benevento un convegno sul tema del carcere e della pena, promosso insieme a Camere Penali, Rotary e numerose associazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pena di morte in Israele, portavoce Ue: “Chiaro passo indietro”. Ma non risponde sul possibile stop all’accordo di associazioneLa legge approvata dalla Knesset, il Parlamento israeliano, che istituisce la pena di morte per i terroristi, di fatto concepita per colpire i... Israele: pena di morte per i terroristiApprovata dal Parlamento israeliano la legge che introduce la pena di morte per i terroristi.