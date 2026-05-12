La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di aver compiuto atrocità il 7 ottobre 2023. La legge prevede anche la possibilità di applicare la pena di morte nei confronti di chi sarà condannato. La decisione riguarda esclusivamente i procedimenti legati agli episodi avvenuti in quella data. La nuova struttura giudiziaria entrerà in funzione a breve.

La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Si tratta di circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele, i quali potranno essere accusati di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio, il danneggiamento della sovranità israeliana, l’istigazione alla guerra, l’assistenza al nemico in tempo di guerra e i reati di terrorismo. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. Presentata congiuntamente dal deputato del partito Sionista Religioso, Simcha Rothman, della coalizione di governo, e dalla deputata di Yisrael Beytenu, Yulia Malinovskyi, dell’opposizione, la legge è stata approvata con novantatré voti a favore e nessuno contrario.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Israele istituisce il Tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre: prevista anche la pena di morte

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