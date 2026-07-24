Un autotreno è andato a fuoco sulla statale 16 bis vicino a Molfetta, causando disagi nel traffico in direzione nord verso Molfetta. La combustione ha provocato rallentamenti e code, che si protraggono dalle prime ore di venerdì 24 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme e gestendo la situazione. La circolazione rimane congestionata nella zona interessata.

Forti disagi alla circolazione stradale si stanno registrando dalle prime ore della mattinata di venerdì 24 luglio sulla strada statale 16 bis, nei pressi di Molfetta, in provincia di Bari. Intorno alle ore 5 un autotreno ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Molfetta-Serra Nicola, lungo la carreggiata in direzione Foggia.L’incendio e le operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento da parte dei vigili del fuoco stanno provocando lunghe code e pesanti rallentamenti. Il traffico diretto verso nord viene deviato all’uscita di Molfetta Sud, con conseguenti disagi anche sulla viabilità urbana.Al momento non si conoscono ancora le condizioni del conducente del mezzo e le cause che hanno generato l'incendio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autotreno in fiamme sulla statale 16 bis, traffico e disagi in direzione nord verso Molfetta

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