Incidente sulla Statale 16 all' altezza di San Giorgio | traffico in tilt

Un incidente sulla Statale 16, all'altezza di San Giorgio, ha causato gravi disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, con lunghe code e rallentamenti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incidente o sul numero di feriti. La strada rimane parzialmente chiusa in entrambe le direzioni.

L'ennesimo incidente stradale sta rendendo complicata la giornata degli automobilisti baresi impegnati sulla Statale 16. Il sinistro di questa mattina è avvenuto, in direzione sud, all'altezza dello svincolo San GiorgioTriggiano. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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