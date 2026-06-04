Auto in fuga sulla Statale 16 bis | dopo 40 km di speronamenti polizia blocca e arresta 50enne

Un inseguimento lungo la Statale 16 bis ha portato all’arresto di un uomo di 50 anni dopo 40 km di speronamenti e tentativi di fuga. Alla guida di una Hyundai Tucson, il conducente ha provocato pericolo e panico, tentando di sfuggire alla polizia. L’auto ha speronato più volte le vetture delle forze dell’ordine prima di essere fermata e sequestrata. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato.

Folle inseguimento lungo la Statale 16 bis, in agro di Cerignola, dove un uomo alla guida di una Hyundai Tucson ha seminato panico e terrore ingaggiando un inseguimento con la polizia durato oltre 40 km.Il fatto risale allo scorso 28 aprile, quando gli agenti della Squadra Volanti del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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120 MPH Audi Pursuit: Insane Arkansas State Police Spike Strip Shutdown!

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