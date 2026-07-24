Autostrada addio code Via libera all’ampliamento corsia dinamica per la città | Un risultato bipartisan

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’autostrada A13 sarà ampliata con una corsia dinamica che può trasformarsi in corsia di marcia in caso di traffico intenso. La nuova corsia d’emergenza sarà più larga e più capiente, pensata per migliorare il flusso di veicoli. La decisione è stata approvata con il sostegno di tutte le forze politiche, e l’intervento mira a ridurre le code e aumentare la capacità di trasporto. Il progetto prevede l’installazione di segnaletica e sistemi di controllo automatici.

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La corsia d’emergenza che, quando il traffico lo richiederà, potrà trasformarsi in una corsia di marcia. E una A13 più larga, più fluida e più capace di sostenere il peso di pendolari, imprese e trasporti. Ferrara entra nel progetto strategico di ampliamento dell’autostrada: una terza corsia fissa tra Bologna e Interporto e una corsia dinamica nel tratto da Interporto fino alla città estense. Un intervento da 280 milioni di euro che, dopo anni di discussioni, compie un passo avanti concreto. La decisione è emersa dal confronto tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Ed è l’azione della Regione ad aver avuto un peso decisivo nel portare il tema oltre i confini del solo nodo bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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