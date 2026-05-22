Via libera della Corte dei Conti al Piano di Riequilibrio | Risultato storico per la città
La Corte dei Conti ha approvato il Piano di Riequilibrio del Comune di Aversa, un passaggio che l’amministrazione definisce storico per il futuro finanziario dell’ente. L’approvazione permette di avviare le procedure necessarie per garantire la stabilità economica e il rispetto degli obiettivi di bilancio. La decisione arriva dopo un percorso di verifica e controllo da parte della Corte, che ha dato il via libera al piano presentato dal Comune.
L’approvazione da parte della Corte dei Conti del Piano di Riequilibrio del Comune di Aversa rappresenta, secondo l’amministrazione, un passaggio decisivo per il futuro finanziario dell’ente.A commentare il via libera è l’assessora alle Finanze Francesca Sagliocco, che parla di “una notizia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Soverato fuori dal predissesto: la Corte dei Conti approva il piano di riequilibrio
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