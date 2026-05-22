Via libera della Corte dei Conti al Piano di Riequilibrio | Risultato storico per la città

La Corte dei Conti ha approvato il Piano di Riequilibrio del Comune di Aversa, un passaggio che l’amministrazione definisce storico per il futuro finanziario dell’ente. L’approvazione permette di avviare le procedure necessarie per garantire la stabilità economica e il rispetto degli obiettivi di bilancio. La decisione arriva dopo un percorso di verifica e controllo da parte della Corte, che ha dato il via libera al piano presentato dal Comune.

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