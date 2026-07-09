Bergamo. Le nuove corsie riservate all’ e-Brt continuano a far discutere la politica cittadina: questa volta il focus non è sull’opera in sé, ma sulla tenuta di uno degli incroci viabilistici più delicati del tracciato. È il caso sollevato da Ida Tentorio, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che ha dedicato un sopralluogo al “triangolo” formato da via Quarenghi, via San Giorgio e via Simoncini – uno dei nodi più critici della linea – e ha avanzato una serie di proposte per modificare l’attuale assetto della zona. La consigliera di FdI si è recata sul posto e, anche con l’aiuto di Google Maps, ha analizzato i punti più sensibili del tracciato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

e-Brt, Lega all’attacco: “Le modifiche in via Paleocapa già causa di code e rallentamenti”Le modifiche alla viabilità in via Paleocapa, legate al progetto e-Brt, stanno causando code e rallentamenti già visibili.

E-Brt, primi correttivi in via Paleocapa ma le code restano - Le fotoIn via Paleocapa, all’incrocio con via Autostrada, sono stati installati new jersey e birilli come intervento temporaneo.

Temi più discussi: Code e corsie per l'e-Brt, la maggioranza non arretra: Disagi temporanei per un trasporto pubblico competitivo; Ebrt, le due città che non si ascoltano. La matematica che non mente sulle corsie e il vizio della polemica selettiva; Andate a dirlo a chi deve usare l’auto che l’e-Brt è bella! E siamo soltanto a luglio…; e-Brt e code in via Paleocapa, le proposte di FdI: Svolta libera verso via Simoncini, niente imbocco in via Autostrada.

Dal lavoro nel Bresciano agli esiti della Maturità 2026, fino alle prove di disglelo tra Trump e Meloni ad Ankara e la rinascita del basket bresciano con una nuova squadra: questo e altro alle 09:30, nella #RassegnaStampa Streaming: vocecamuna.it/strea - X x.com

e-Brt e code in via Paleocapa, le proposte di FdI: Svolta libera verso via Simoncini, niente imbocco in via AutostradaLa consigliera Tentorio propone una viabilità alternativa all'incrocio di via San Giorgio a Bergamo in vista dell'arrivo dell'e-Brt. bergamonews.it

Completamente povero dopo questa promozione, la borsa della principessa è stata sequestrata da Bowser (ste/am). Cosa avete comprato con essa? reddit

Code e corsie per l’e-Brt, la maggioranza non arretra: Disagi temporanei per un trasporto pubblico competitivoNell'area di via Paleocapa tempi di percorrenza aumentati tra i 4 e i 6 minuti: bus elettrici in strada a inizio agosto, bocciata la richiesta di togliere la delega all'assessore Berlanda. In aula i v ... bergamonews.it