e-Brt e code in via Paleocapa le proposte di FdI | Svolta libera verso via Simoncini niente imbocco in via Autostrada
In via Paleocapa a Bergamo, si registrano code a causa delle nuove corsie riservate all’e-Brt. Le proposte di Fratelli d’Italia suggeriscono una svolta: consentire il senso unico verso via Simoncini e vietare l’ingresso in via Autostrada. La modifica mira a migliorare il flusso di traffico in uno degli incroci più complessi della zona, dove le auto si accumulano spesso durante le ore di punta. La discussione politica si concentra sulla gestione di questa intersezione.
Bergamo. Le nuove corsie riservate all’ e-Brt continuano a far discutere la politica cittadina: questa volta il focus non è sull’opera in sé, ma sulla tenuta di uno degli incroci viabilistici più delicati del tracciato. È il caso sollevato da Ida Tentorio, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che ha dedicato un sopralluogo al “triangolo” formato da via Quarenghi, via San Giorgio e via Simoncini – uno dei nodi più critici della linea – e ha avanzato una serie di proposte per modificare l’attuale assetto della zona. La consigliera di FdI si è recata sul posto e, anche con l’aiuto di Google Maps, ha analizzato i punti più sensibili del tracciato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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