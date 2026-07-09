Incidente in autostrada A1 scoppia uno pneumatico e muore un camionista | code in direzione Napoli

Un camion ha subito lo scoppio di uno pneumatico sulla corsia in direzione Napoli dell’autostrada A1, causando il ribaltamento del veicolo. Il conducente, un uomo di 37 anni originario di Taranto, è morto nell’incidente. La carreggiata è stata bloccata, creando lunghe code e rallentamenti nel traffico in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità di polizia.

Scoppia uno pneumatico e il camion viene sbalzato: morto il conducente di 37 anni originario di Taranto. Ripercussioni sul traffico autostradale in direzione Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 MORTI E OLTRE 20 FERITI. TANTI I VEICOLI COINVOLTI

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