Frontale tra due auto Quattro feriti | uno grave

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente frontale avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 sulla Nuova Pedemontana a Spilamberto. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Grave incidente stradale ieri mattina, intorno alle 9.30, lungo il tratto della Nuova Pedemontana nel territorio di Spilamberto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale compagnia, due autovetture – un’ Opel Corsa di colore blu e una Bmw nera – si sono scontrate in un violentissimo impatto frontale all’altezza dello svincolo tra Spilamberto e Vignola, la rampa che immette sulla via Vignolese. La dinamica è al vaglio dei militari, ma la violenza dello scontro è testimoniata dallo stato dei veicoli: l’Opel Corsa, dopo l’impatto, ha terminato la sua corsa sul terrapieno del cavalcavia, a diversi metri di distanza dal punto di collisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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FRONTALE FRA AUTO, 4 FERITI: 2 IN GRAVI CONDIZIONI A UDINE | 14/01/2026

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