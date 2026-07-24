Autostrada A12 | scoppia un pneumatico auto perde il controllo Quattro feriti uno è grave

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina sull’autostrada A12, nel tratto tra Genova e Roma, vicino a San Giuliano Terme. L’incidente si è verificato poco dopo le 8, quando uno pneumatico ha scoppiato causando la perdita di controllo di un’auto. L’auto si è ribaltata e si è fermata sulla corsia di emergenza. Uno dei feriti versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.