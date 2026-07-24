Autostrada A12 | scoppia un pneumatico auto perde il controllo Quattro feriti uno è grave
Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina sull’autostrada A12, nel tratto tra Genova e Roma, vicino a San Giuliano Terme. L’incidente si è verificato poco dopo le 8, quando uno pneumatico ha scoppiato causando la perdita di controllo di un’auto. L’auto si è ribaltata e si è fermata sulla corsia di emergenza. Uno dei feriti versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.
SAN GIULIANO TERME (PISA)- Incidente stamattina, 24 luglio 2026, poco dopo le 8 sull’autostrada A12 Genova-Roma, nel tratto dell’Autostrada Azzurra all’altezza del chilometro 152, a San Giuliano Terme (Pisa). Ferite quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile avrebbe perso ilcontrollo, probabilmente a causa dello scoppio di una gomma. Nell’impatto le quattro persone sarebbero state sbalzate fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Tre feriti sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Cisanello di Pisa, mentreuna quarta persona è stata presa in carico dall’elisoccorso Pegaso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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