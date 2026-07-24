Autostrada A1 | tratti Fabro-Chiusi Chianciano e Arezzo-Monte San Savino chiusi di notte per lavori

Da firenzepost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tratto tra Arezzo e Monte San Savino sulla A1 sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio per attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia. Inoltre, i tratti Fabro-Chiusi Chianciano e Arezzo-Monte San Savino saranno chiusi di notte per lavori di manutenzione.

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Inoltre, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto Arezzo-Monte San Savino, verso Roma. L’area di servizio “Badia al Pino ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. -dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiuso il tratto Monte San Savino-Arezzo, verso Firenze. L’area di servizio “Badia al Pino est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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