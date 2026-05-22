A partire da lunedì 25 maggio, alcune sezioni dell’autostrada A1 saranno chiuse durante le ore notturne. In particolare, la stazione di Firenze Scandicci e il tratto tra Fabro e Chiusi Chianciano subiranno chiusure temporanee. Le interruzioni si svolgeranno nelle ore notturne e dureranno per diversi giorni. La chiusura di queste parti della rete autostradale è stata comunicata per consentire lavori di manutenzione e interventi tecnici programmati. I viaggiatori sono invitati a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio 2026, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. -dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta. Per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione Firenze Scandicci e tratto Fabro-Chiusi Chianciano chiusi di notte

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