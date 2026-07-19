Autostrada A1 | tratto Chiusi Chianciano Terme-Fabro chiuso due notti

L’autostrada A1 tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro è stata chiusa per due notti. Durante questo periodo, i veicoli sono stati indirizzati a uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme e a seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, Ponticelli e Fabro Scalo. Dopo aver percorso queste strade, è stato possibile rientrare in autostrada alla stazione di Fabro. La chiusura ha interessato entrambe le direzioni di marcia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi ScaloPonticelliFabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro. Nel suddetto tratto, sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”; si precisa che, con orario 18:00-6:00, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno della stessa. Con orario 17:00-6:00, invece, sarà chiusa l’area di parcheggio “Astrone ovest”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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