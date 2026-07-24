Le associazioni di categoria nel settore automotive hanno inviato una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo l’adozione di mini-contratti di sviluppo accessibili alle piccole imprese. La richiesta riguarda l’attuazione del Dpcm Automotive e mira a facilitare la partecipazione delle imprese di dimensioni ridotte a progetti di innovazione e sviluppo nel comparto. La comunicazione è stata firmata da rappresentanti di CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura, e Casartigiani Meccanica e Impianti.

ROMA – Cna Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all’attuazione del Dpcm Automotive. Le tre Confederazioni valutano positivamente lo stanziamento di 1,35 miliardi di euro per il periodo 2026-2030 e la destinazione del 70% delle risorse al sostegno della filiera, ma chiedono che i Mini-contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. In particolare, propongono una linea dedicata alle MPMI, con una soglia minima di investimento a partire da 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi per la valutazione delle domande e il riconoscimento delle reti d’impresa e dei progetti di filiera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Automotive. Cna, Confartigianato e Casartigiani scrivono al ministro Urso: “Mini-contratti di sviluppo accessibili alle piccole imprese”

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