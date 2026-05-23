Fondi alle piccole imprese Confartigianato lancia l' appello al Comune | Subito un bando per digitale e ambiente

Il Comune ha approvato una variazione di bilancio con un contributo dedicato alle imprese. Confartigianato Cesena chiede subito un bando per finanziare progetti digitali e ambientali. L'associazione invita l'Amministrazione e le forze politiche a concentrarsi sul sostegno alle micro e piccole imprese locali, ritenendo questa priorità essenziale per lo sviluppo economico della zona.

Con la variazione di bilancio che il Consiglio comunale di Cesena ha approvato con un contributo per le imprese, Confartigianato Cesena lancia un appello all'Amministrazione e alle forze politiche: “è il momento di rimettere al centro dello sviluppo locale il tessuto delle micro e piccole imprese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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