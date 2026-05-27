Cna e Confartigianato chiedono di prolungare l’uso del credito d’imposta Transizione 5.0 alle imprese esodate anche oltre il 2026, fino a cinque anni dopo. La proposta mira a garantire alle aziende la possibilità di continuare a beneficiare di questa misura di sostegno fiscale. Attualmente, il credito d’imposta è previsto fino a quella data, senza indicazioni ufficiali per eventuali estensioni.

ROMA – Consentire alle imprese cosiddette esodate l’utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 anche nei 5 anni successivi al 2026. Lo chiedono Cna e Confartigianato per tutelare le aziende che hanno investito, evitando che l’impossibilità di compensare l’intero bonus entro la scadenza del 31 dicembre 2026 ne vanifichi l’efficacia. Confartigianato e Cna accolgono con favore il significativo incremento della percentuale del beneficio fiscale, salita dal 35% all’89,77%. Tuttavia, le due Associazioni evidenziano un rischio concreto per le imprese che hanno sostenuto gli investimenti più importanti: l’agevolazione potrebbe rimanere solo teorica qualora l’azienda non presenti, nel solo corso del 2026, una capienza fiscale (debiti tributari e contributivi) sufficiente ad assorbire l’intero ammontare del credito spettante. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Transizione 5.0, Cna e Confartigianato: “Garantirne utilizzo credito d’imposta oltre il 2026 alle imprese esodate”

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