Auto svaligiata a Paestum famiglia di turisti disperata | Aiutateci a ritrovare i peluche dei nostri figli
Una famiglia di turisti con due bambini ha subito il furto di tutti i propri effetti personali, tra cui i peluche molto amati dai fratellini, mentre si trovava a Paestum. L’auto parcheggiata è stata svaligiata e i genitori chiedono aiuto per ritrovare gli oggetti. La famiglia si è detta disperata e ha fatto appello alle autorità. Nessuna informazione è stata fornita sui sospetti o sui responsabili del furto.
L'auto di una famiglia, con due bimbi piccoli, in vacanza a Paestum (Salerno) è stata svaligiata di tutti gli effetti personali tra cui i "peluche amatissimi" dei due fratellini. I genitori lanciano un disperato appello social in cerca di qualcuno che disponga di informazioni utili per ritrovare gli oggetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Capaccio Paestum, non si ferma l'allarme furti: svaligiata l'auto di una famiglia di turisti
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L’auto di una famiglia, con due bimbi piccoli, in vacanza a Paestum (Salerno) è stata svaligiata di tutti gli effetti personali tra cui i peluche amatissimi dei due fratellini. I genitori lanciano un disperato appello social in cerca di qualcuno che disponga di informa facebook
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