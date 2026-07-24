Auto svaligiata a Paestum famiglia di turisti disperata | Aiutateci a ritrovare i peluche dei nostri figli

Notizia in breve

Una famiglia di turisti con due bambini ha subito il furto di tutti i propri effetti personali, tra cui i peluche molto amati dai fratellini, mentre si trovava a Paestum. L’auto parcheggiata è stata svaligiata e i genitori chiedono aiuto per ritrovare gli oggetti. La famiglia si è detta disperata e ha fatto appello alle autorità. Nessuna informazione è stata fornita sui sospetti o sui responsabili del furto.