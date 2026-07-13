A Villaricca manca da cinque giorni un uomo di 29 anni, scomparso mercoledì 8 luglio. La famiglia ha lanciato un appello chiedendo aiuto per ritrovarlo. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora nessuna traccia del giovane. La polizia sta indagando sulla sua scomparsa, senza rilasciare dettagli aggiuntivi. La famiglia si è rivolta alle autorità e ai cittadini, sperando in un possibile ritrovamento.

Sono ore di forte preoccupazione a Villaricca per la scomparsa di Mario Bavero, 29 anni, del quale non si hanno più notizie dalla serata di mercoledì 8 luglio. La famiglia ha lanciato un appello affinché chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili si rivolga immediatamente alle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dai familiari, il giovane è uscito di casa intorno alle 23.30 di mercoledì scorso, 8 luglio, a ridosso della zona ospedaliera di Giugliano e da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Mario è alto circa 1,80 metri e, al momento della scomparsa, indossava un completo nero. I parenti stanno vivendo ore di grande angoscia e chiedono la collaborazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca. Scomparso da cinque giorni, l’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovare Mario»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Paolo Riva, scomparso da Inzago da 5 giorni: “Aiutateci a ritrovarlo”

Scomparso da ore, l'appello dei familiari per ritrovare Francesco MoschettiDa diverse ore non si hanno più tracce di Francesco Moschetti, che è uscito dalla sua abitazione in via Manzoni 207, a Ponte San Giovanni, e non ha...