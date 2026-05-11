Famiglia nel bosco la lettera di Catherine | Sognavo abbracci dei miei figli mi ritrovo con mia bimba in ospedale

Una donna ha scritto una lettera descrivendo la sua esperienza all’interno di una famiglia che vive nel bosco. Nella missiva, la madre racconta di aver sperato di abbracciare i propri figli, ma si è trovata invece con una figlia in ospedale e gli altri due bambini lontani. La situazione ha portato a un momento difficile per la famiglia, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze.

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