Famiglia nel bosco la lettera di Catherine | Sognavo abbracci dei miei figli mi ritrovo con mia bimba in ospedale
Una donna ha scritto una lettera descrivendo la sua esperienza all’interno di una famiglia che vive nel bosco. Nella missiva, la madre racconta di aver sperato di abbracciare i propri figli, ma si è trovata invece con una figlia in ospedale e gli altri due bambini lontani. La situazione ha portato a un momento difficile per la famiglia, senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze.
"Oggi non è un giorno felice per questa madre, sognavo le braccia dei miei figli, invece mi ritrovo con una figlia in ospedale e lontana dagli altri due". Catherine Birmingham, madre della 'famiglia nel bosco' di Palmoli, ha scritto una commovente lettera aperta per la Festa della Mamma, denunciando la separazione forzata dai tre figli.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Famiglia nel bosco, la lettera di mamma Catherine: “È dura stare dover lasciare mia figlia sola in ospedale, ridatemi i miei piccoli”ABBONATI A DAYITALIANEWS Sei mesi lontana dai bambini Quella che avrebbe dovuto essere una giornata dedicata alla serenità e alla famiglia si è...
Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine nella Festa della Mamma: “L’orrore è stare lontana dai miei figli"Il giorno della Festa della Mamma non è stato un giorno felice per Catherine Birmingham.
Argomenti più discussi: Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata: come sta, il chiarimento del Garante; Famiglia nel bosco, ricoverata una delle figlie in ospedale: ultime news; Famiglia nel bosco di Palmoli, improcedibile il reclamo contro l’allontanamento della madre; Famiglia nel bosco, la verità divisa: tra perizie, polemiche e il destino di tre bambini.
Famiglia nel bosco, la lettera di Catherine per la festa della mamma: Vivo l’orrore di essere lontana dai miei bambini facebook
Famiglia nel bosco, la lettera aperta della madre Catherine Birmingham: Mi hanno strappato i figli. Dovevano aiutarci, ci hanno distrutti x.com